Vanessa Benelli Mosell, un viaggio tra le note “La musica come ossigeno” (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da bambina prodigio a musicista nei teatri più importanti d'Europa, affermandosi con impegno e talento come indiscussa artista sulla scena internazionale. E' Vanessa Benelli Mosell, 36enne di Prato, professione pianista e direttrice d'orchestra. Una passione per la musica che l'ha portata a soli quattro anni a esibirsi in un concerto con una sonatina di Clementi e a nove a debuttare come solista. Nel 2007 è entrata al conservatorio Cajkovskij di Mosca, prima di proseguire gli studi di perfezionamento al Royal College of Music di Londra, dove si è laureata nel 2012.“La musica rappresenta il mio tutto – spiega all'Italpress Benelli Mosell -, la mia vita, il mio passato, il mio presente e spero il mio futuro. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da bambina prodigio a musicista nei teatri più importanti d'Europa, affermandosi con impegno e talentoindiscussa artista sulla scena internazionale. E', 36enne di Prato, professione pianista e direttrice d'orchestra. Una passione per lache l'ha portata a soli quattro anni a esibirsi in un concerto con una sonatina di Clementi e a nove a debuttaresolista. Nel 2007 è entrata al conservatorio Cajkovskij di Mosca, prima di proseguire gli studi di perfezionamento al Royal College of Music di Londra, dove si è laureata nel 2012.“Larappresenta il mio tutto – spiega all'Italpress-, la mia vita, il mio passato, il mio presente e spero il mio futuro. ...

