Vandalizzata la targa di Valerio Verbano | il giovane ucciso dai fascisti

Estremisti di destra e idioti,per l'ennesima volta la targa dedicata a Valerio Verbano, il giovane ucciso da un commando neo - fascista il 22 febbraio del 1980 in casa a Roma, in via Monte Bianco

Estremisti di destra e idioti,per l'ennesima volta ladedicata a Valerio Verbano, il giovane ucciso da un commando neo - fascista il 22 febbraio del 1980 in casa a Roma, in via Monte Bianco, a pochi metri dall'...e ridotta in mille pezzi al parco delle Valli ladel viale intitolato a Valerio Verbano, il giovane ucciso da un commando di estrema destra il 22 febbraio del 1980 in casa a Roma, ...Leggi anche > Lazio, un altro sfregio allaa Umberto Lenzini: è stata spaccata nella notte. Onorato: 'Azione vigliacca e insensata'nella notte La statua , situata all'ingresso del ...

La targa in memoria del giovane ucciso da un commando di estrema destra era stata inaugurata nel 2006 e già stata danneggiata diverse volte ...Roma, nuovamente distrutta la targa a Valerio Verbano nel Parco delle Valli. Sembra non finire la rabbia politica, che poi consegue a gesti insensati, verso la targa intitolata a Verbano nel III Munic ...