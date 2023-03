Valditara “Lavoriamo a scuola 4 0 | potenziare didattica e ricerca”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “in maniera energica per creare una‘intelligentè, innovativa in tutti i suoi aspetti”. Lo ha detto il ministro per l'Istruzione, Giuseppe, intervenendo con un videomessaggio all'inaugurazione di fiera Didacta, alla Fortezza da Basso di Firenze. “Stiamo lavorando a una4.0 che, come indicato dal Pnrr, deve essere un modello nell'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, temi centrali nel dibattito pubblico-ha aggiunto – Unacapace disia lasia la, di cui oggi si parla ancora troppo poco”. “Già oggi tanti istituti italiani sono all'avanguardia nel cammino dell'innovazione-ha proseguito-. Abbiamo il dovere di valorizzare ...