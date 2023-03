Vaccini, la Consulta sull’indennizzo: “Incostituzionale la norma che fa decadere dopo 3 anni il termine per chiederlo” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è la prima volta che la Corte costituzionale decide sul dovere dello Stato di sostenere le persone danneggiate da una vaccinazione. Nel corso del tempo quei verdetti hanno rafforzato il diritto a ricevere assistenza anche economica come “compensazione del sacrificio individuale per un interesse collettivo“. E non importa che che questo significhi incidere sul bilancio pubblico proprio perché la Consulta ha reso granitico il principio nel corso del tempo che è “la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ed è così che il 6 marzo scorso è stata dichiarata Incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando chi ne aveva diritto ha saputo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è la prima volta che la Corte costituzionale decide sul dovere dello Stato di sostenere le persone danneggiate da una vaccinazione. Nel corso del tempo quei verdetti hanno rafforzato il diritto a ricevere assistenza anche economica come “compensazione del sacrificio individuale per un interesse collettivo“. E non importa che che questo significhi incidere sul bilancio pubblico proprio perché laha reso granitico il principio nel corso del tempo che è “la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ed è così che il 6 marzo scorso è stata dichiaratalache fa decorrere iltriennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando chi ne aveva diritto ha saputo del ...

