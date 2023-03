“Usava la scusa della disabilità”. Bufera su Musk per gli insulti al dipendente (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prima le offese, al limite del bullismo, poi l'imbarazzata marcia indietro, infine le scuse. Ennesimo scivolone di Elon Musk, il proprietario di Twitter, finito nella Bufera per aver preso in giro pubblicamente un ex dipendente, ironizzando sulla sua disabilità. Di fronte alla Bufera sollevata dalle sue parole, il miliardario ha dovuto chiedere «scusa» per quella che ha definito «un'incomprensione». Condita di una punta di imbarazzo la retromarcia: «Mi sono basato su cose che mi erano state dette che erano false o, in qualche caso, vere ma non significative». A scatenare il caso è stato Haraldur Thorleifsson, un manager di Twitter di stanza in Islanda, il quale lunedì ha confessato sul social di non sapere da nove giorni se fosse stato licenziato o meno, cioè se fosse stato inserito ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prima le offese, al limite del bullismo, poi l'imbarazzata marcia indietro, infine le scuse. Ennesimo scivolone di Elon, il proprietario di Twitter, finito nellaper aver preso in giro pubblicamente un ex, ironizzando sulla sua. Di fronte allasollevata dalle sue parole, il miliardario ha dovuto chiedere «» per quella che ha definito «un'incomprensione». Condita di una punta di imbarazzo la retromarcia: «Mi sono basato su cose che mi erano state dette che erano false o, in qualche caso, vere ma non significative». A scatenare il caso è stato Haraldur Thorleifsson, un manager di Twitter di stanza in Islanda, il quale lunedì ha confessato sul social di non sapere da nove giorni se fosse stato licenziato o meno, cioè se fosse stato inserito ...

