Usa, terrore in aereo: uomo cerca di accoltellare assistente di volo (Video) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – Non c’è pace negli Usa, neanche in aereo. Un uomo, come riporta Il Tirreno, si è prima sfogato verbalmente, poi ha tentato di accoltellare un assistente di volo. I passeggeri, ovviamente, hanno assistito terrorizzati. Non solo l’allarme sparatorie, insomma, affligge il paese oltreoceano. Usa, passeggeri terrorizzati in aereo: il tentativo di accoltellamento di uno steward L’aereo è della United Airlines, ed era partito da Los Angeles con destinazione Boston. L’uomo che appare nel Video ha prima iniziato a inveire con parole sconclusionate (“Dove ci stanno dirottando, vedrete, sarà un bagno di sangue”) cercando anche di aprire le porte di emergenza del velivolo. Poi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – Non c’è pace negli Usa, neanche in. Un, come riporta Il Tirreno, si è prima sfogato verbalmente, poi ha tentato diundi. I passeggeri, ovviamente, hanno assistito terrorizzati. Non solo l’allarme sparatorie, insomma, affligge il paese oltreoceano. Usa, passeggeri terrorizzati in: il tentativo di accoltellamento di uno steward L’è della United Airlines, ed era partito da Los Angeles con destinazione Boston. L’che appare nelha prima iniziato a inveire con parole sconclusionate (“Dove ci stanno dirottando, vedrete, sarà un bagno di sangue”)ndo anche di aprire le porte di emergenza del veli. Poi ha ...

