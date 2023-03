Uomo ferito in strada da colpo di pistola,aggressore in fuga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un Uomo è stao ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. E' accaduto in una strada di Lonigo, nel Vicentino. La vittima, secondo le prime informazioni in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unè staoalla schiena da undisparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. E' accaduto in unadi Lonigo, nel Vicentino. La vittima, secondo le prime informazioni in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina)… - AnsaVeneto : Uomo ferito in strada da colpo di pistola,aggressore in fuga. Vittima in gravi condizioni ricoverato in ospedalenel… - webecodibergamo : L’uomo stava completando la fase di atterraggio ed è precipitato da un’altezza di circa tre metri. È sempre stato c… - leggoit : #Vicenza agguato in strada: uomo ferito a colpi di pistola, aggressore in fuga - YouTvrs : Nuovo articolo - Trattore si ribalta, ferito un uomo - -