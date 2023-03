Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/03/23 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scusate ma la posa super naturale di Lavinia Mauro nell’esterna con Alessio Corvino nella puntata di oggi di Uomini e Donne, credo mi farà ridere da qui alla prossima esterna (perché tanto assumerà una posa plastica anche lì). No, ma io morta dalle risate, lei sembra letteralmente Virginia Raffaele quando imita Belen Rodriguez, non posso farcela! Comunque, dopo aver giustamente e sacrosantemente insultato Federico Nicotera affinché si scollasse dalla seggiola (clicca QUI per leggere le anticipazioni della sua scelta), direi che adesso è ora che anche Sua Sventagliosità Lavinia levi le tende, e non solo perché è lì anche lei da 6 mesi, ma soprattutto perché i “problemi” che sta sbandierando per giustificare la sua permanenza iniziano a diventare davvero surreali. Cioè, io oggi ho dovuto sentir dire a Lavinia che con Alessio Rosso manca ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scusate ma la posa super naturale di Lavinia Mauro nell’esterna con Alessio Corvino nelladi oggi di, credo mi farà ridere da qui alla prossima esterna (perché tanto assumerà una posa plastica anche lì). No, ma io morta dalle risate, lei sembra letteralmente Virginia Raffaele quando imita Belen Rodriguez, non posso farcela! Comunque, dopo aver giustamente e sacrosantemente insultato Federico Nicotera affinché si scollasse dalla seggiola (clicca QUI per leggere le anticipazioni della sua scelta), direi che adesso è ora che anche Sua Sventagliosità Lavinia levi le tende, e non solo perché è lì anche lei da 6 mesi, ma soprattutto perché i “problemi” che sta sbandierando per giustificare la sua permanenza iniziano a diventare davvero surreali. Cioè, io oggi ho dovuto sentir dire a Lavinia che con Alessio Rosso manca ...

