Uomini e Donne, il gesto di Alice Barisciani dopo il rifiuto ricevuto alla scelta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come ormai è noto, nell'ultima registrazione di Uomini e Donne c'è stata la scelta più attesa di questa stagione (nonché la prima): quella di Federico Nicotera. Come prevedibile – sul web c'era addirittura chi lo dava per scontato – il tronista romano ha scelto la corteggiatrice Carola Carpanelli, dando un'enorme delusione all'altra corteggiatrice, Alice Barisciani, che ovviamente c'è rimasta male. E terminata la registrazione, ha fatto un gesto emblematico. Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera: la delusione di Alice Barisciani Quando, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di martedì 7 marzo 2023, è arrivato il momento della scelta, ...

