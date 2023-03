Uomini e Donne: "Ho cercato di sopravvivere per i miei figli", il racconto straziante di Alessia Cammarota (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alessia Cammarota ed Aldo Palmeiri annunciano finalmente l'arrivo di una nuova cicogna ma... In occasione del suo compleanno, Alessia Cammarota ha annunciato a tutti di essere in dolce attesa per la terza volta. Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato visto i precedenti della coppia. Alessia ed Aldo si sono conosciuti a Uomini e Donne. Il percorso dei due non è stato per nulla facile anzi, caratterizzato da tantissimi alti e bassi: più bassi che alti! Dopo la scelta, decisamente inusuale, i due hanno annunciato il matrimonio e sotto il vaporoso abito da sposa, Alessia 'nascondeva' il suo pancino. Nasce il primo figlio della coppia Niccolò, ma la situazione della coppia precipita. Aldo ammette pubblicamente di aver tradito ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 marzo 2023)ed Aldo Palmeiri annunciano finalmente l'arrivo di una nuova cicogna ma... In occasione del suo compleanno,ha annunciato a tutti di essere in dolce attesa per la terza volta. Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato visto i precedenti della coppia.ed Aldo si sono conosciuti a. Il percorso dei due non è stato per nulla facile anzi, caratterizzato da tantissimi alti e bassi: più bassi che alti! Dopo la scelta, decisamente inusuale, i due hanno annunciato il matrimonio e sotto il vaporoso abito da sposa,'nascondeva' il suo pancino. Nasce il primoo della coppia Niccolò, ma la situazione della coppia precipita. Aldo ammette pubblicamente di aver tradito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - mustbecarried : RT @francescacheeks: #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipendere… - Stasera_in_TV : LA 5: (23:00) Uomini e Donne (Talk Show) #StaseraInTV 08/03/2023 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 -