Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli: chi è (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alla fine la scelta di Federico Nicotera è arrivata e, a Uomini e Donne, è nata una nuova coppia. Il tronista ha infatti scelto Carola Carpanelli, bionda corteggiatrice che sin da subito ha conquistato l’interesse del ragazzo. 22 anni, varesotta, Carola è una giovanissima ragazza che si è fatta strada nel programma con l’obiettivo di conoscere Federico e sperare, sino all’ultimo, di uscire mano nella mano con lui. Le anticipazioni parlano di un romantico gesto del tronista nello svelare la scelta, a scapito di una rattristata Alice Barisciani. “Uomini e Donne”, Federico ha scelto Carola: le anticipazioni In una stagione piuttosto travagliata e fatta di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alla fine la scelta diè arrivata e, a, è nata una nuova coppia. Il tronista ha infatti, bionda corteggiatrice che sin da subito ha conquistato l’interesse del ragazzo. 22 anni, varesotta,è una giovanissima ragazza che si è fatta strada nel programma con l’obiettivo di conosceree sperare, sino all’ultimo, di uscire mano nella mano con lui. Le anticipazioni parlano di un romantico gesto del tronista nello svelare la scelta, a scapito di una rattristata Alice Barisciani. “”,ha: le anticipazioni In una stagione piuttosto travagliata e fatta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - osazuwa_friday : @poliziadistato Joy Jeff è qui in Italia perché non ha uomini e donne forti in servizio nel corridoio del potere in… - Condizionata : @serracchiani Lotti per i diritti delle donne, poi dici che devono stare un passo indietro agli uomini: onorevole S… -