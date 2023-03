Uomini e Donne: Federico Ha Scelto…Una Dama Abbandona il Trono Over! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne é arrivata finalmente la scelta di Federico Nicotera. Un momento che il pubblico attendeva da tempo, visto che sono passati sei mesi dall’inizio del suo percorso. Chi avrà scelto tra Alice e Carola? In attesa si svelarlo, sappiamo anche che una Dama del Trono Over ha Abbandonato il programma. Ecco tutti i dettagli! La scelta di Federico: Carola o Alice? Finalmente è arrivata la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano, dopo un percorso lungo sei mesi, ha fatto la sua scelta nel corso della registrazione di martedì 7 marzo. Chi ha scelto tra Carola e Alice? Ebbene, secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la fortunata è la bionda Carola Carpinelli. La ragazza ha risposto sì e quindi, da ora, lei e ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nell’ultima registrazione dié arrivata finalmente la scelta diNicotera. Un momento che il pubblico attendeva da tempo, visto che sono passati sei mesi dall’inizio del suo percorso. Chi avrà scelto tra Alice e Carola? In attesa si svelarlo, sappiamo anche che unadelOver hato il programma. Ecco tutti i dettagli! La scelta di: Carola o Alice? Finalmente è arrivata la scelta diNicotera. Il tronista romano, dopo un percorso lungo sei mesi, ha fatto la sua scelta nel corso della registrazione di martedì 7 marzo. Chi ha scelto tra Carola e Alice? Ebbene, secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la fortunata è la bionda Carola Carpinelli. La ragazza ha risposto sì e quindi, da ora, lei e ...

