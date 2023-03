Uomini e Donne | commenti a caldo 8 03 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - semprelibri : RT @Gabbianella62: Tra tutte le donne la divina perché hai addomesticato il tempo e lo possiedi cantando ingabbiato nella notte. Divina tra… - EVILavtistic : Oggi festa delle donne e tipo uomini repost di post di merda dove dicono “eh le donne devono essere amate ogni gior… -

" Sono attratta dagli, ma scelgo sempre quelli sbagliati ", ha ammesso Bianca Balti nell'... "Ho baciato, ma il p...". Bianca Balti rivela la sua "ossessione"'Non puo' esservi vera liberta' se non e' condivisa dallee dagli'. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la festa della donna. 'La strada per il raggiungimento di una parita'...Il capo dello Stato invita quindi ad 'un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunita' civile, dellee degli, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con ...

Martedì 7 marzo - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Quando guardo attorno al tavolo dei governatori della Bce, siamo due donne su 26 persone e questo non è sufficiente ... "quando sono stata nominata direttore generale ho guardato le foto": "file di ...Le detenute sono appena il 4,2% del totale. Per loro meno possibilità di fare attività, un minor numero di percorsi scolastici e spazi più affollati che per gli uomini ...