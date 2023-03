Uomini e Donne: Chi È Silvio Venturato, Il Nuovo Corteggiatore Di Gemma Galgani! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Uomini e Donne: Silvio Venturato è il Nuovo Corteggiatore di Gemma Galgani e si è mostrato da subito molto interessato a lei. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui… Uomini e Donne è ripreso a pieno ritmo dopo una settimana di pausa ed è arrivato un Nuovo Corteggiatore per Gemma Galgani. Si tratta di Silvio, che ha chiamato la trasmissione solo per lei e sembra essere davvero molto affascinato dalla dama. Anche Gemma ha deciso di conoscerlo meglio e di approfondire con una frequentazione. Uomini e Donne: tutto su Silvio, il Corteggiatore di Gemma ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 8 marzo 2023)è ildiGalgani e si è mostrato da subito molto interessato a lei. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui…è ripreso a pieno ritmo dopo una settimana di pausa ed è arrivato unperGalgani. Si tratta di, che ha chiamato la trasmissione solo per lei e sembra essere davvero molto affascinato dalla dama. Ancheha deciso di conoscerlo meglio e di approfondire con una frequentazione.: tutto su, ildi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - mariacarla1963 : RT @ElGusty201: I FENOMENI AL POTERE 100 anni di battaglie femministe stan finalmente dando frutti. Le donne han conquistato il loro meri… - ilfoglio_it : La strada per la parità di genere 'è ancora lunga e difficile', ha detto il capo dello stato Mattarella. Nel suo di… -