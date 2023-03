Uomini e donne anticipazioni, scoppia la passione tra Gemma e Silvio: lui riporta tutti i dettagli intimi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 7 marzo osi sono registrate le nuove puntata di Uomini e donne. Oltre alla scelta di Federico Nicotera, che ha portato a casa Carola, largo spazio anche al trovo over. Nel dettaglio si è parlato molto di Desdemona e di Silvio e Gemma. La frequentazione tra questi ultimi continua a procedere a gonfie vele, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 7 marzo osi sono registrate le nuove puntata di. Oltre alla scelta di Federico Nicotera, che ha portato a casa Carola, largo spazio anche al trovo over. Nelo si è parlato molto di Desdemona e di. La frequentazione tra questi ultimi continua a procedere a gonfie vele, L'articolo proviene da KontroKultura.

