Uomini e donne anticipazioni: dama fatta fuori dal programma, reazione Alice dopo la non scelta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri 7 marzo sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne con l’attesa scelta di Federico. Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio è stato dedicato ai giovane, ma non è mancato nemmeno un piccolo siparietto dedicato agli over. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Uomini e donne anticipazioni, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri 7 marzo sono state registrate le nuove puntate dicon l’attesadi Federico. Leci fanno sapere che largo spazio è stato dedicato ai giovane, ma non è mancato nemmeno un piccolo siparietto dedicato agli over. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo., L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - emergency_ong : #LifeSupport 105 naufraghi salvati nella notte: 59 uomini, 17 donne (di cui una al settimo mese di gravidanza), 4 b… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - martinadeifiori : I fiori sono per le donne, per chi sarà donna e per gli uomini che amano (davvero) le donne #festadelladonna… - rugiada71 : @Euclide73 Eheheheh l'ho capita dopo qualche minuto .....ci sono donne che guidano meglio degli uomini, ricordatelo la prossima volta -