Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo: Roberta litiga con una tronista. Sfilano i cavalieri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo: cosa succederà oggi tra Trono Classico e Over? Cominciamo con proprio con il primo! Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo: scontro tra Roberta e Nicole, che intanto … La dama e la tronista “si contendono” un corteggiatore: Andrea. In realtà quest’ultimo ha già respinto Roberta, ma Nicole (che aveva discusso della dama con lui in esterna) reagirà e voleranno stracci! La Di Padua chiederà alla Santinelli di trattarla meglio. Succederà? Nel frattempo nel frattempo la bionda ha fatto un esterna con un altro ragazzo (chi? Sarà andato tutto bene o ci sono stati dei problemi?). Chi sarà un confronto anche con lui in studio. Alessio Campoli reagisce male e Luca Daffrè ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023): cosa succederà oggi tra Trono Classico e Over? Cominciamo con proprio con il primo!: scontro trae Nicole, che intanto … La dama e la“si contendono” un corteggiatore: Andrea. In realtà quest’ultimo ha già respinto, ma Nicole (che aveva discusso della dama con lui in esterna) reagirà e voleranno stracci! La Di Padua chiederà alla Santinelli di trattarla meglio. Succederà? Nel frattempo nel frattempo la bionda ha fatto un esterna con un altro ragazzo (chi? Sarà andato tutto bene o ci sono stati dei problemi?). Chi sarà un confronto anche con lui in studio. Alessio Campoli reagisce male e Luca Daffrè ...

