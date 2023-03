Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo 2023: le esterne di Lavinia e Luca, la sfilata del trono Over oggi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra non poche polemiche con Paola, dama del parterre femminile del trono Over, Maria De Filippi è pronta a ritornare in studio. E anche oggi a Uomini e Donne, in questa puntata registrata prima della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Si tornerà a parlare di dame e cavalieri? O la padrona di casa lascerà spazio ai giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì alla ricerca dell’amore! La tronista Nicole contro Roberta a Uomini e Donne Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni di UominieDonneclassicoeOver oggi andrà in onda, ancora una volta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra non poche polemiche con Paola, dama del parterre femminile del, Maria De Filippi è pronta a ritornare in studio. E anche, in questa puntata registrata prima della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Si tornerà a parlare di dame e cavalieri? O la padrona di casa lascerà spazio ai giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì alla ricerca dell’amore! La tronista Nicole contro Roberta aStando alleriportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni diclassicoeandrà in onda, ancora una volta, ...

