Uomini e Donne, Alessia Cammarota incinta ricorda l’aborto: “Così finì tutto” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo aver annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessia Cammarona, sposata con l’ex tronista Aldo Palmeri e mamma di Niccolò e Leonardo, si è sfogata su Instagram spiegando cos’è successo invece nel 2021, quando perse il bambino che attendeva. E Così Alessia Cammarota ha raccontato una storia di immenso dolore che nessuno conosceva, che l’aveva provata moltissimo facendole pensare che non sarebbe mai più diventata mamma. E invece Così non è stato. Uomini e Donne, Alessia Cammarota racconta come e perché abortì “C’era grande attesa, quando un giorno, tutto crollò” ha detto Alessia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo aver annunciato di esseredel suo terzo figlio, l’ex corteggiatrice diCammarona, sposata con l’ex tronista Aldo Palmeri e mamma di Niccolò e Leonardo, si è sfogata su Instagram spiegando cos’è successo invece nel 2021, quando perse il bambino che attendeva. Eha raccontato una storia di immenso dolore che nessuno conosceva, che l’aveva provata moltissimo facendole pensare che non sarebbe mai più diventata mamma. E invecenon è stato.racconta come e perché abortì “C’era grande attesa, quando un giorno,crollò” ha detto...

