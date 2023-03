Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha annunciato di essere in dolce attesa! (Di mercoledì 8 marzo 2023) La coppia di Uomini e Donne formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ha annunciato di essere in dolce attesa. Vediamo insieme i dettagli! Leggi su comingsoon (Di mercoledì 8 marzo 2023) La coppia diformata dae Aldo Palmeri hadiinattesa. Vediamo insieme i dettagli!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - claarendon : RT @racrona: @CarmineCascella @francescacheeks Io NON ho nulla da vergognarmi come #donna e invito tutte le donne, vittime di uomini VIOLEN… - Staffor51770291 : RT @matteosalvinimi: Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli sca… -