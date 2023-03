Una ragazza su due condizionata da stereotipi maschilisti (Di mercoledì 8 marzo 2023) La strada per il futuro sbarrata dagli stereotipi. È questa la sensazione che prova una ragazza su due, sentendo che le sue possibilità, le sue scelte, sono limitate da retaggi maschilisti ancora ben presenti nella società contemporanea. In occasione della Giornata internazionale della Donna Terre des Hommes e OneDay Group rendono noti i risultati dell’Osservatorio indifesa, che per l’8 marzo ha intervistato oltre 2000 ragazze, di età compresa tra i 14 e i 26 anni. Giovani e giovanissime già consapevoli che in futuro, da adulte, dovranno lottare anche di più: se la scuola e l’università (con l’eccezione delle discipline Stem sulle quali ci sono ancora molti passi avanti da fare), infatti, sono ambienti abbastanza paritari, il luogo in cui invece si assiste maggiormente a discriminazione o violenza di genere è il lavoro. È al primo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) La strada per il futuro sbarrata dagli. È questa la sensazione che prova unasu due, sentendo che le sue possibilità, le sue scelte, sono limitate da retaggiancora ben presenti nella società contemporanea. In occasione della Giornata internazionale della Donna Terre des Hommes e OneDay Group rendono noti i risultati dell’Osservatorio indifesa, che per l’8 marzo ha intervistato oltre 2000 ragazze, di età compresa tra i 14 e i 26 anni. Giovani e giovanissime già consapevoli che in futuro, da adulte, dovranno lottare anche di più: se la scuola e l’università (con l’eccezione delle discipline Stem sulle quali ci sono ancora molti passi avanti da fare), infatti, sono ambienti abbastanza paritari, il luogo in cui invece si assiste maggiormente a discriminazione o violenza di genere è il lavoro. È al primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Lo volete capire che non ci interessa nulla della bellezza di questo o quel leader politico? Ho votato 19 anni fa… - MarcoFattorini : La Russia di #Putin in una notizia: nella città di Efremov un uomo di nome Aleksey Moskalev è stato arrestato perch… - ScaltritiLab : All’Istituto Ortopedico Rizzoli hanno operato una sedicenne americana per risolvere una grave scoliosi che avrebbe… - Lord_Vltor : RT @EmpfindsamerS: Si parla di Stalin a scuola. Chiedo: lo avete mai visto in fotografia, sapete che faccia aveva? Un coro di no, a parte u… - caecilia1003 : RT @velocevolo: Nacqui nell’ora amara del meriggio, nel segno del Leone, un giorno di festa cristiana. Fui semplice ragazza, madrina a me f… -