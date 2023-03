Una donna uccisa ogni tre giorni e la famiglia è spesso una trappola

(Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Torna a crescere in Italia il numero degli omicidi, dai 304 del 2021 ai 319 dell'anno scorso (+4,9%). E continua ad aumentare il numero delle donne uccise: erano state 119 due anni fa, sono state 125 nel 2022 (+ 5%). Unatre. È quanto emerge dal Rapporto sulle donne vittime di violenza curato dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale della. Si tratta di un trend in aumento (+12%) dal 2019, anno in cui erano state riscontrate 112 vittime donne, dato che poi cresce progressivamente con un'incidenza che sale dal 35% di tre anni fa al 39% dell'anno scorso: di queste, il 95% erano maggiorenni e il 78% italiane. LacomeNell'ambito familiare/affettivo nel 2022 la percentuale delle vittime donne si attesta al 74% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Accoltellamenti a Milano, la testimonianza di una donna: 'sensazione è di non essere per niente sicuri'… - LaVeritaWeb : Il raid intorno alla stazione Centrale di Milano, dove la situazione è sempre più fuori controllo. Sei i feriti, du… - lauraboldrini : In Italia una donna su due è stata vittima di #molestia fisica o di ricatto sessuale sul #lavoro. L’Intergruppo d… - claudia40134491 : RT @gicarestik2: Buon 8 marzo donne ! Video di stanotte , Forum mi sembra che non ha capito un cazzo di come si tratta una donna ! #Gfvip #… - worship_BBCK : RT @LadyVaLSforza: Non solo sono una vera esteta,sono anche una dei maggiori libertini in circolazione,proprio perché pratico,con fanciulle… -

"Volava in maniera strana, girava a destra e sinistra - racconta- Dopo un po' ho sentito il botto e ho visto il fumo". "Ero vicino al campo dove è precipitato l'altro aereo - spiega un ...'Tutto ciò dimostra come la 'favola' della madre che generosamente presta il proprio corpo ache non riesce a sostenere la gestazione sia lontana dalla realtà - scrivono i parlamentari di ...C'entra col fatto che fossiProbabilmente sì', dice Meloni, che riflette sul suo 'percorso' per mandare un messaggio a tutte le donne: 'Il punto non è il ruolo che hanno deciso per te. Il ...

NARDO' - Oggi l'associazione "Neriton Futura aps" presso la propria sede, sita in corso Galliano, 5 Nardò, organizza una serata per la festa della donna. Festa non amata da tutte, la festa della donna ...Suio Terme (Latina): un carabiniere ha ucciso un uomo e ferito gravemente una donna di 40 anni - si tratterebbe della ex moglie - ricoverata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Il… Leggi ...