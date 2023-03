Una 35enne ucraina uccisa in casa a Rosarno: fermato il compagno della donna (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Rosarno, una 35enne di origini ucraine è stata uccisa nella casa in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è stato fermato nella notte dalla polizia, dopo alcune ore di ricerche, ed è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) A, unadi origini ucraine è statanellain cui viveva con il, anche lui ucraino. L'uomo è statonella notte dalla polizia, dopo alcune ore di ricerche, ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Il femminicidio in Calabria alla vigilia della festa della donna: una 35enne trovata senza vita in casa con segni d… - globalistIT : - globalistIT : - SiciliaReporter : Messina, occupa abusivamente un’abitazione per realizzare all’interno una serra di marijuana: arrestato 35enne - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Non è più a rischio amputazione il cuoco 35enne ferito in un #incidente sul #lavoro in un ristorante di #Lavagna, nel lev… -