Un viaggio dall’Europa degli anni Trenta alla Stoccolma contemporanea (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è un giallo, c’è un mistero, c’è il desiderio, c’è la diversità declinata in tanti modi diversi, c’è la storia con la «s» maiuscola e c’è molto amore in questo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è un giallo, c’è un mistero, c’è il desiderio, c’è la diversità declinata in tanti modi diversi, c’è la storia con la «s» maiuscola e c’è molto amore in questo first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondointasca : Un’esperienza, la navigazione fluviale, concepita per chi non ama il viaggio rapido, vissuto solo come spostamento.… - FiorenzoButtig2 : RT @Natale62167693: @Storace Gli unici colpevoli sono gli scafisti e quelle povere persone che hanno pagato 8000 € per il viaggio… io ci ag… - Natale62167693 : @Storace Gli unici colpevoli sono gli scafisti e quelle povere persone che hanno pagato 8000 € per il viaggio… io c… - DimitriSorio : @AntoninoFrisa @DAVIDPARENZO @sandraamurri1 bene. Spiegassero come?Da che mondo e mondo nessun dittatore ha MAI tra… - maria_szczurek : 'Spetta a voi': così Frontex scarica l'Italia sui migranti Curiosi di sapere se prima dell'Italia e durante il lun… -