Un tugurio per i superstiti: vergogna finale su Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Spegnete le voci del cordoglio funebre svolto come se fosse burocrazia, provate a dimenticare le mostruose parole di Matteo Piantedosi che anche mentre prova a difendersi non riesce a nascondere la sua spaventosa natura e elogiare gli accordi con gli sgherri di Stato di Libia e Tunisia. L'alloggio nel Cara di Crotone dove sono stati illegalmente rinchiusi i sopravvissuti di Cutro è un tugurio Guardate solo queste foto, le immagini di materassi per terra come giaciglio in mezzo alle screpolature di muffa, un solo bagno fatiscente per tutti, uno stanzone senza riscaldamento e senza lenzuola. Questo è l'alloggio nel Cara di Crotone dove sono stati illegalmente rinchiusi i sopravvissuti della strage di Steccato di Cutro, 72 vittime di cui 28 minori. Non sono foto rubate, le ha scattate un deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Franco Mari, ...

