Un posto al sole, spoiler: Manuela soffre per Niko, Micaela interviene (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le gemelle Cirillo torneranno al centro della ribalta ad Un posto al sole. Stando agli spoiler relativi ai prossimi episodi, in particolare, Micaela sarà stanca di vedere Manuela sospirare e soffrire per Niko e metterà in atto un'iniziativa che, però, non avrà l'esito sperato. Facendo un passo indietro, ricordiamo che le due gemelle sono tornate a Napoli dopo una lunghissima assenza e si sono trasferite nel seminterrato di Alberto Palladini. Manuela, dopo aver rivisto Niko, ha capito di provare ancora dei sentimenti per il ragazzo e, dopo la morte di Susanna, ha provato a consolarlo e a fargli capire quello che prova per lui. I due, di recente, hanno cenato insieme e tra loro si è riaccesa l'antica passione al punto che sono finiti a letto insieme.

