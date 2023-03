Un posto al sole: che fine ha fatto Teresa (Carmen Scivittaro)? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ad Un posto al sole, il personaggio di Teresa Diacono è morta nella puntata di ieri, a causa di un infarto, dopo una brutta discussione con Otello. Si è trattato ovviamente di uno stratagemma per far uscire di scena il personaggio interpretato da Carmen Scivittaro, che nella realtà è morta il 14 agosto 2022 in seguito ad una lunga malattia. Ma che fine ha fatto Teresa, in tutto questo tempo? Teresa da anni si era trasferita insieme ad Otello Testa, l’ex maresciallo dei vigili urbani, in un paese (fittizio) che si chiama Indica, in una casa di campagna che fino a ieri gli spettatori della soap non avevano mai visto. Otello ha fatto ritorno a Napoli per aiutare Silvia, la figlia di Teresa, che ha ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ad Unal, il personaggio diDiacono è morta nella puntata di ieri, a causa di un infarto, dopo una brutta discussione con Otello. Si è trattato ovviamente di uno stratagemma per far uscire di scena il personaggio interpretato da, che nella realtà è morta il 14 agosto 2022 in seguito ad una lunga malattia. Ma cheha, in tutto questo tempo?da anni si era trasferita insieme ad Otello Testa, l’ex maresciallo dei vigili urbani, in un paese (fittizio) che si chiama Indica, in una casa di campagna che fino a ieri gli spettatori della soap non avevano mai visto. Otello haritorno a Napoli per aiutare Silvia, la figlia di, che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UgoBaroni : RT @ItaliaRai: 'Un posto al sole' In onda nei seguenti orari: ??Mercoledì 8 Marzo ?Johannesburg, 21.30 ?Berlino, 20.30 ?New York / Toront… - ItaliaRai : 'Un posto al sole' In onda nei seguenti orari: ??Mercoledì 8 Marzo ?Johannesburg, 21.30 ?Berlino, 20.30 ?New York… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'8 marzo: l'ultimo saluto a Teresa - loucats : @lovaylor @anglsflv91 louis è il sole di una galassia diversa dalla nostra dove il mondo è un posto migliore - UPAS_Rai : Cosa accadeva un anno fa a #unpostoalsole? Scoprilo in onda al mattino su @RaiPremium e online su @RaiPlay -