Un posto al sole, anticipazioni giovedì 9 marzo 2023: Lara spietata con Marina, Otello prende una drastica decisione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. La serie televisiva come sempre va in onda su rai 3 dalle ore 20.30 circa. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti la morte di Terresa ha distrutto tutti. La donna, morte a causa di un infarto fulminante ha lasciato Palazzo Palladini spiazzato, come del L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Unal. La serie televisiva come sempre va in onda su rai 3 dalle ore 20.30 circa. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti la morte di Terresa ha distrutto tutti. La donna, morte a causa di un infarto fulminante ha lasciato Palazzo Palladini spiazzato, come del L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misspassinella1 : @unoenessunoe @liberadidonna1 Un posto al sole che puzza de merda - liberadidonna1 : RT @unoenessunoe: Perché sono sempre felici? Perché vivono in un posto al sole (fortunati loro) #blob - salvatore_irato : RT @unoenessunoe: Perché sono sempre felici? Perché vivono in un posto al sole (fortunati loro) #blob - BlobRai3 : RT @unoenessunoe: Perché sono sempre felici? Perché vivono in un posto al sole (fortunati loro) #blob - Fracar26034989 : Un posto al sole c'è sempre#blob -