Un posto al sole | anticipazioni 8 marzo 2023 | il dolore di Otello

Ad Un posto al sole, i riflettori continueranno ad essere puntati su Otello, come segnalano le anticipazioni di mercoledì 8 marzo 2023. L'ex vigile, di recente, è tornato a Napoli dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto di Silvia. La Graziani, infatti, in crisi con il Vulcano e con Giancarlo, ha chiesto il sostegno di Otello per provare a risolvere i suoi problemi. Poco dopo il suo rientro in città, l'uomo ha deciso di organizzare un pranzo presso il locale di Silvia per conoscere Riccardo ed ha avuto una durissima discussione con la moglie, la quale gli ha comunicato che non avrebbe partecipato. Otello, in particolare, ha rinfacciato a Teresa di non voler più tornare a Napoli e di essersi ormai arenata ad Indica. Più tardi, però, proprio durante il ...

