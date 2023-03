Un mare di soldi sprecati dietro i naufragi dei migranti: le colpe vengono da lontano e il peggio deve arrivare… (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Un mare di disperati ed un mare di soldi. Uomini senza Patria, alla ricerca di una terra, di un luogo dove poter vivere, da esseri umani. Dovremmo ricordarlo sempre, quando ci capta di sentir parlare di migranti e di rifugiati. Bambini, donne e uomini che scappano da “terre amare” senza sapere che spesso vanno solo in contro a morte certa. Lo scorso anno gli arrivi via mare sulle nostre coste, sono stati 105.140 (dati del Ministero dell’Interno). I dati indicano in 1.417 le persone morte e disperse nel Mediterraneo centrale (dati Oim); in realtà sono molti di più. Pagano 8mila euro per un viaggio verso morte certa, perché l’alternativa non c’è. Lo dicono i numeri. Il sistema d’asilo italiano, lo scorso anno, ha registrato 52.625 domande esaminate. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Undi disperati ed undi. Uomini senza Patria, alla ricerca di una terra, di un luogo dove poter vivere, da esseri umani. Dovremmo ricordarlo sempre, quando ci capta di sentir parlare die di rifugiati. Bambini, donne e uomini che scappano da “terre a” senza sapere che spesso vanno solo in contro a morte certa. Lo scorso anno gli arrivi viasulle nostre coste, sono stati 105.140 (dati del Ministero dell’Interno). I dati indicano in 1.417 le persone morte e disperse nel Mediterraneo centrale (dati Oim); in realtà sono molti di più. Pagano 8mila euro per un viaggio verso morte certa, perché l’alternativa non c’è. Lo dicono i numeri. Il sistema d’asilo italiano, lo scorso anno, ha registrato 52.625 domande esaminate. ...

