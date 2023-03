Ultim’ora Napoli, infortunio in allenamento per un titolare: problema muscolare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli prepara la delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, con l’obiettivo di riscattare il K.O. contro la Lazio di sabato scorso. La squadra azzurra lavora con Luciano Spalletti, ma non arrivano buone notizie per il tecnico. Infatti si è fermato Hirving lozano, che ha accusato un risentimento muscolare. Assente alla seduta di allenamento anche Victor osimhen, che ha avuto un permesso dalla società. FOTO: SSC Napoli infortunio Lozano Di seguito il comunicato della SSC Napoli: Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilprepara la delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, con l’obiettivo di riscattare il K.O. contro la Lazio di sabato scorso. La squadra azzurra lavora con Luciano Spalletti, ma non arrivano buone notizie per il tecnico. Infatti si è fermato Hirving lozano, che ha accusato un risentimento. Assente alla seduta dianche Victor osimhen, che ha avuto un permesso dalla società. FOTO: SSCLozano Di seguito il comunicato della SSC: Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita ...

