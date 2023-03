Ultimo e Marco Mengoni hanno davvero litigato? Il cantautore romano racconta tutto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante sia già passato un mese dal termine del Festival di Sanremo, alcuni rumors continuano a far parlare. Uno su tutti, la presunta rottura tra Ultimo e il vincitore Marco Mengoni dietro le quinte del Teatro Ariston. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato Amedeo Venza: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni, non ci sono rapporti tra loro”. I due fino a oggi non avevano commentato ma il cantautore romano ha deciso di mettere la parola “fine” a questa storia. Queste, del resto, sono giornate di interviste per Niccolò Moriconi aka Ultimo tra scoop e colpi di scena. Ai microfoni di Radio Deejay il cantautore ha voluto dire la sua in compagnia di Nicola Savino e Linus. “Erano usciti articoli che Ultimo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante sia già passato un mese dal termine del Festival di Sanremo, alcuni rumors continuano a far parlare. Uno su tutti, la presunta rottura trae il vincitoredietro le quinte del Teatro Ariston. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato Amedeo Venza: “non ha salutato mezza volta, non ci sono rapporti tra loro”. I due fino a oggi non avevano commentato ma ilha deciso di mettere la parola “fine” a questa storia. Queste, del resto, sono giornate di interviste per Niccolò Moriconi akatra scoop e colpi di scena. Ai microfoni di Radio Deejay ilha voluto dire la sua in compagnia di Nicola Savino e Linus. “Erano usciti articoli chee ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinzia_pietro : RT @repubblica: Piloti morti a Giudonia, chi erano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello. La foto insieme poco prima dell'ultimo volo https:… - Marco_Gualtieri : @Pino62doc @capuanogio consumo di tutte le società (in primis la sua). In ultimo, cosa che non comprendete, non si… - lauzi_marco : @akeron69 @ilsinistroide @ellyesse Statista dell'ultimo ventennio ???????????????????????????? - alessandrosv82 : RT @giusan54: @brotto_marco Stesse modalità/copione, nel nostro piccolo l'ultimo esempio è stato l'assalto alla CGIL del 2021 - Kualy2014 : RT @repubblica: Piloti morti a Giudonia, chi erano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello. La foto insieme poco prima dell'ultimo volo https:… -