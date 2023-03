Ultimi giorni per vedere Udine Design Week – tutti gli eventi (Di mercoledì 8 marzo 2023) 6 mostre in gallerie d’arte, 21 nei negozi, 6 scuole medie superiori coinvolte nella manifestazione, l’Università di Udine e un ricco programma di eventi per conoscere il Design. Sono arrivati a Udine a parlarne anche Giulio Iacchetti e Denis Santachiara, solo per dire due tra i più importanti Designer italiani attivi internazionalmente. Tra locale e globale, e sullo sfondo, idee sulla sostenibilità e sul senso del Design: ecco i temi su cui ci si prova a confrontare a Udine durante la settimana del Design. Quale miglior punto di vista che quello di una provincia industriale e industriosa come il Friuli? Qui il Design è più reale del re ma ci permette di identificare le relazioni come spazio intermedio tra locale e globale: una ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 marzo 2023) 6 mostre in gallerie d’arte, 21 nei negozi, 6 scuole medie superiori coinvolte nella manifestazione, l’Università die un ricco programma diper conoscere il. Sono arrivati aa parlarne anche Giulio Iacchetti e Denis Santachiara, solo per dire due tra i più importantier italiani attivi internazionalmente. Tra locale e globale, e sullo sfondo, idee sulla sostenibilità e sul senso del: ecco i temi su cui ci si prova a confrontare adurante la settimana del. Quale miglior punto di vista che quello di una provincia industriale e industriosa come il Friuli? Qui ilè più reale del re ma ci permette di identificare le relazioni come spazio intermedio tra locale e globale: una ...

