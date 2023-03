Ultime Notizie – Vaticano | scandalo finanziario | fratello di Becciu non si presenta in Aula

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Defezione di diversi testimoni oggi davanti al Tribunalenell’ambito del processo sullolegato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. Molti dei testimoni che oggi avrebbero dovutorsi non sono venuti: tra loro anche Antonino, titolare della Cooperativa Spes edel cardinale Angelo tra i dieci imputati nel processo in corso. L’unico ad essersito è stato il cugino dì Fabrizio Tirabassi, Felice Liberatore, sentito sulla perquisizione della Gdf nel 2020 nei locali di Celano del padre di Tirabassi. In particolare, Antoninoe don Mario Curzu, implicati nel procedimento in corso in Italia -incoinvolti solo come teste -attraverso il loro ...