Ultime Notizie – Ucraina, gruppo Wagner: "Pieno controllo su zona est di Bakhmut" (Di mercoledì 8 marzo 2023) I mercenari del gruppo Wagner annunciano di aver preso il pieno controllo della zona orientale di Bakhmut, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. "Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso il controllo della parte orientale di Bakhmut", ha detto Prigozhin in un messaggio video su Telegram.

