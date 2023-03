Ultime Notizie – Trasporti, Grimaldi (Alis): ‘Unica via sostenibile è intermodalità’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) ”Alis da anni dimostra che l’unica e più competitiva via di trasporto sostenibile è l’intermodalità marittima e ferroviaria, dal momento che il trasporto stradale sulle lunghe percorrenze attraverso le alimentazioni e tecnologie alternative, come l’Lng o la trazione elettrica, non rappresentano da sole una modalità realmente praticabile”. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e dei Trasporti alla Fiera di Verona. ”A conferma di ciò, un’anAlisi condotta dal Centro Studi Alis con Srm, l’importante think tank di Intesa San Paolo, stima che il nostro cluster nel 2023 trasferirà dalle strade al mare e alla ferrovia ulteriori milioni di camion rispetto ai numeri già molto positivi del 2022. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) ”da anni dimostra che l’unica e più competitiva via di trasportoè l’intermodalità marittima e ferroviaria, dal momento che il trasporto stradale sulle lunghe percorrenze attraverso le alimentazioni e tecnologie alternative, come l’Lng o la trazione elettrica, non rappresentano da sole una modalità realmente praticabile”. Lo sottolinea il presidente di, Guido, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e deialla Fiera di Verona. ”A conferma di ciò, un’ani condotta dal Centro Studicon Srm, l’importante think tank di Intesa San Paolo, stima che il nostro cluster nel 2023 trasferirà dalle strade al mare e alla ferrovia ulteriori milioni di camion rispetto ai numeri già molto positivi del 2022. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (08/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - CorriereCitta : Ladispoli, carabinieri chiudono due locali: erano luoghi di ritrovo per pregiudicati - GrSociale : ?? Scopri le ultime notizie sul sociale nel #Grs #8marzo ? ???? ????????????????????: - mikid67 : Ucraina ultime notizie. Capo Wagner: «Preso completo controllo parte est Bakhmut» - Breton, in Ue serve economia di… - CorriereCitta : Roma, aggredisce e massacra di botte la fidanzata: calci e pugni sotto casa -