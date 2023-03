Ultime Notizie – Trasporti, Fedriga: ‘Logistica tra principali asset di crescita, nord est strategico’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La logistica è uno dei principali asset strategici di crescita. Nel nostro territorio esiste il porto più importante d’Italia, che è il porto di Trieste che, unito a a quello di Monfalcone e l’autorità di sistema, è un’opportunità enorme per il sistema Paese e, insieme a tutto il nord-est e alla Lombardia può rappresentare sicuramente un fulcro europeo di prima importanza”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a LetExpo, l’innovativa fiera su logistica, Trasporti e servizi a 360 gradi. “I nuovi assetti internazionali – ha aggiunto Fedriga – visto il nuovo contesto internazionale che stiamo vivendo (e, ovviamente, non voglio entrare nel merito) dà alla nostra area del paese una strategicità fondamentale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La logistica è uno deistrategici di. Nel nostro territorio esiste il porto più importante d’Italia, che è il porto di Trieste che, unito a a quello di Monfalcone e l’autorità di sistema, è un’opportunità enorme per il sistema Paese e, insieme a tutto il-est e alla Lombardia può rappresentare sicuramente un fulcro europeo di prima importanza”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, intervenendo a LetExpo, l’innovativa fiera su logistica,e servizi a 360 gradi. “I nuoviti internazionali – ha aggiunto– visto il nuovo contesto internazionale che stiamo vivendo (e, ovviamente, non voglio entrare nel merito) dà alla nostra area del paese una strategicità fondamentale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: un decesso e 67 positivi in più nelle ultime 24 ore in Sardegna - Leggi tutto --> - StefanoRieti : RT @Paola55458490: Le ultime buone notizie non ci devono distrarre FORZA GOBBI #RescinderePaytv #RescinderePaytv #FGCIMAFIA #gravinaout… - FratelliRosson : MatchDay ???? Questa sera spazio Pre alle 20.00 con formazioni ufficiali e ultime notizie per condividere assieme a… - Paola55458490 : Le ultime buone notizie non ci devono distrarre FORZA GOBBI #RescinderePaytv #RescinderePaytv #FGCIMAFIA… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: Powell parla al Congresso Usa scatenando panico tassi. Il Dow Jones collassa di quasi 600 punti azzerando guadagni 2023, tas… -