Ultime Notizie – Tommasi: ‘Mi auguro LetExpo per Verona fucina nuove idee’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è intervenuto oggi all’inaugurazione di LetExpo, l’innovativa fiera su logistica, trasporti e servizi a 360 gradi. Tre i punti su cui il sindaco si è soffermato. Il primo è la sostenibilità. “Uno dei focus di questa fiera è senza dubbio la sostenibilità di opere e infrastrutture, che sappiamo quanto impattano sulla vita delle cittadine e dei cittadini – ha detto Tommasi-. E’ compito di noi amministratori veicolare il senso della visione alla base di qualsiasi intervento strutturale che viene realizzato sul territorio e agevolarne la comprensione”. Il secondo punto è la formazione. “Viviamo un’epoca dove in alcuni ambiti e settori specifici ci sono più posti di lavoro che persone- ha affermato il sindaco-. Su questo si può e si deve investire molto, affascinare i ragazzi e i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il sindaco diDamianoè intervenuto oggi all’inaugurazione di, l’innovativa fiera su logistica, trasporti e servizi a 360 gradi. Tre i punti su cui il sindaco si è soffermato. Il primo è la sostenibilità. “Uno dei focus di questa fiera è senza dubbio la sostenibilità di opere e infrastrutture, che sappiamo quanto impattano sulla vita delle cittadine e dei cittadini – ha detto-. E’ compito di noi amministratori veicolare il senso della visione alla base di qualsiasi intervento strutturale che viene realizzato sul territorio e agevolarne la comprensione”. Il secondo punto è la formazione. “Viviamo un’epoca dove in alcuni ambiti e settori specifici ci sono più posti di lavoro che persone- ha affermato il sindaco-. Su questo si può e si deve investire molto, affascinare i ragazzi e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola55458490 : Le ultime buone notizie non ci devono distrarre FORZA GOBBI #RescinderePaytv #RescinderePaytv #FGCIMAFIA… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: Powell parla al Congresso Usa scatenando panico tassi. Il Dow Jones collassa di quasi 600 punti azzerando guadagni 2023, tas… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Powell parla al Congresso Usa scatenando panico tassi. Il Dow Jones collassa di quasi 600 punti azzerando guadagni 2023, tas… - CorriereCitta : Ipa di Roma, straordinari pompati per i dipendenti e viaggi studio esclusivi per i figli dei dirigenti - FIRSTonlineTwit : BORSE ULTIME NOTIZIE: Visco sfida i falchi sull'aumento dei tassi. Piazza Affari ok e Btp Italia al rush finale - F… -