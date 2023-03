Ultime Notizie – Sharon Stone: “Persi la custodia di mio figlio per Basic Instinct” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Per Basic Instinct ho perso la custodia di mio figlio“. Sharon Stone ha suscitato scalpore con il suo ruolo nel film degli anni Novanta e ha scalato Hollywood, ma le conseguenze personali si sono rivelate davvero strazianti come scrive Usa Today. L’attrice 64enne, che ha interpretato Catherine Tramell nel thriller erotico del 1992 con Michael Douglas, ha parlato degli effetti del film sulla sua vita personale in un podcast ‘Table for Two’. “Il giudice chiese a mio figlio, il mio bambino piccolo, ‘Sai che tua madre fa film di sesso?’” racconta, aggiungendo come dopo ne perse la custodia. “Adesso la gente va in giro senza vestiti sulla televisione ed è normale, ma allora i tempi erano ben diversi”. Stone è madre di Roan Bronstein, 22 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Perho perso ladi mio“.ha suscitato scalpore con il suo ruolo nel film degli anni Novanta e ha scalato Hollywood, ma le conseguenze personali si sono rivelate davvero strazianti come scrive Usa Today. L’attrice 64enne, che ha interpretato Catherine Tramell nel thriller erotico del 1992 con Michael Douglas, ha parlato degli effetti del film sulla sua vita personale in un podcast ‘Table for Two’. “Il giudice chiese a mio, il mio bambino piccolo, ‘Sai che tua madre fa film di sesso?’” racconta, aggiungendo come dopo ne perse la. “Adesso la gente va in giro senza vestiti sulla televisione ed è normale, ma allora i tempi erano ben diversi”.è madre di Roan Bronstein, 22 ...

