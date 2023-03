Ultime Notizie Serie A: le parole di Mancini, il futuro di Szczesny e Gosens (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, Gosens convince e per il futuro i nerazzurri puntano su di lui Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha convinto la società con le Ultime prestazioni e il futuro sembra essere segnato. Juventus, il futuro di Szczesny potrebbe essere in Premier: piace Vicario La Juve potrebbe cambiare volto in porta: Szczesny verso la Premier, ai bianconeri piace Vicario e non solo… Roberto Mancini, ha parlato dei problemi in attacco e della situazione Kean-Zaniolo Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato del momento delicato dell’attacco ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,convince e per ili nerazzurri puntano su di lui Robin, esterno dell’Inter, ha convinto la società con leprestazioni e ilsembra essere segnato. Juventus, ildipotrebbe essere in Premier: piace Vicario La Juve potrebbe cambiare volto in porta:verso la Premier, ai bianconeri piace Vicario e non solo… Roberto, ha parlato dei problemi in attacco e della situazione Kean-Zaniolo Il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato del momento delicato dell’attacco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Mou, il derby è salvo (o quasi), smentita la versione dell’arbitro - TuttoASRoma : Rinnovo Smalling: il contratto è pronto, manca il suo ok - VesuvioLive : Palazzo d’Avalos non è più napoletano: venduto a due società straniere - RedazioneDedalo : Enna - Provincia: Marino (PD) 'la politica deve fare squadra per ridare lustro al nostro territorio'… - TuttoASRoma : Stadio della Roma: il Municipio IV approva la delibera del progetto -