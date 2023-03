Ultime Notizie – Sciopero 8 marzo | stop generale di 24 ore | orari bus e metro

(Di mercoledì 8 marzo 2023)anche oggi, 8: va avanti lodi 24 ore proclamato dalla serata di ieri dai sindacati di base. A fermarsi sono sanità e scuola, ma anche trasporti pubblici e privati. Bus esono pertanto garantiti solo nella fascia protetta, cioè fino alle 8.30 e quindi dalle 17 alle 20. Glie le modalità divarieranno tuttavia a seconda della città. Loper la giornata di oggi è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda “il peggioramento della condizionedi vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... idealista_it : Riforma fiscale 2023 del governo Meloni, scopri le ultime notizie sulle aliquote Irpef - PianetaMilan : #TottenhamMilan , le curiosità di ' - Tutto_CalcioNew : Scontro #Mourinho - #Serra, l'arbitro rischia il deferimento #tuttocalcionews #calcio - AnnaFla21058828 : @W3RD4zza @Erica55902833 Io so solo che ad agosto 19 la nostra amica radiologa vedeva polmoniti atipiche. Quando po… - EURACTIVItalia : Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Po… -

È scontro tra il Comune di Napoli e l'istituto comprensivo Cimarosa dopo l'abbattimento di alcuni alberi all'intero della scuola di via Posillipo 88 . Si tratta di sei 'robinie' eliminate su decisione ...Andrà in onda questa sera su Rai 2 la quarta puntata di Mare Fuori 3 (già disponibile su Rai Play) che stando alle anticipazioni non sarà priva di colpi di scena. Quarta puntata di Mare Fuori 3: le ...Le forze ucraine comunicano di aver respinto più di 100 attacchi nemici nella regione di Donetsk nelle24 ore. Lo afferma lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento ...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: prima la Champions, poi i rinnovi ilmattino.it

Week-end nel complesso sottotono per le squadre scese in campo dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca, che su dieci gare disputate conquistano solo tre vittorie. Tra queste però spicca la vittoria della ...La sigla ufficiale è Xbf ma il suo «nickname» è «Bythos». Per la nuova versione è stato scelto un nome mitologico, quello di Bythos che ...