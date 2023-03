Ultime Notizie – Rula Jebreal contro Al Bano: “Giustifica crimini guerra di Putin” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso. In Italia, dopo un comizio osceno in televisione, il giornalista augura ‘buon lavoro’ al ministro, il cui regime sta commettendo un genocidio. Ora pure Al Bano, che lavora in Russia, ripete la propaganda Giustificando i crimini di guerra di Putin“. Lo scrive su Twitter Rula Jebreal. La giornalista pubblica, insieme al commento, un video dell’intervista del cantante di Cellino San Marco a ‘Belve’, in uno stralcio nel quale, incalzato da Francesca Fagnani, Al Bano parla della guerra fra Russia e Ucraina e dei motivi dello scoppio del conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) “In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso. In Italia, dopo un comizio osceno in televisione, il giornalista augura ‘buon lavoro’ al ministro, il cui regime sta commettendo un genocidio. Ora pure Al, che lavora in Russia, ripete la propagandando ididi“. Lo scrive su Twitter. La giornalista pubblica, insieme al commento, un video dell’intervista del cantante di Cellino San Marco a ‘Belve’, in uno stralcio nel quale, incalzato da Francesca Fagnani, Alparla dellafra Russia e Ucraina e dei motivi dello scoppio del conflitto. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

