Ultime Notizie – Roma | spari da una moto a Tor Cervara | muore un 30enne

Un uomo di 30 anni, probabilmente romeno, è morto questa sera intorno alle 20, colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Francesco Selmi, altezza civico 9, in zona Tor Cervara. A sparare il passeggero di una moto fuggita subito dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri.

