Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 20 | 10

Romadailynews radiogiornale puoi trovare sul nostro frequenza appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione del Nord stream non si dirada la nebbia intorno al giallo dell'esplosione ieri non York Times ha riferito citando funzionari statunitensi che lo avevi denti ed intelligente suggeriscono che un gruppo fine ucraino abbia compiuto gli attacchi senza autorità di chi Atene può essere a conoscenza poche ore dopo un quotidiano tedesco ha riferito che gli inquirenti avrebbero individuato la nave utilizzata per effettuare il blitz intanto Chi è priva dice di non avere nulla a che fare con il sabotaggio non è una nostra attività sarebbe un complimento per le nostre forze speciali ma noi non c'entriamo ha detto il Ministro della Difesa ucraino a margine di una riunione informale dei colleghi dell'Unione Europea qui è stato invitato secondo lo stesso quotidiano

