Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 19 | 10

(Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno proviamo sul tatuaggio del Nord stream non c’entriamo nulla con l’operazione sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali la precisazione arriva dal ministro della difesa ucraino a Stoccolma sulla vicenda è intervenuto anche in Mosca ledei media sugli attacchi al gasdotto Nord stream sono uno sforzo coordinato per sviare l’attenzione di cremina il perplesso su come i funzionari statunitensi possono supportare qualsiasi cosa sugli attacchi senza un’indagine ha dichiarato il portavoce del Cremlino per Coop andiamo in Italia oggi al Quirinale le celebrazioni per l’otto marzo fra gli ospiti in prima fila chiama il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prendere Giorgia Meloni numerosi rappresentanti del mondo ...