Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 16 | 10

(Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non si dirada la nebbia al giorno dell’esplosione del gasdotto Nord stream ieri in New York Times ha riferito citando funzionari statunitensi che lo avevi dente di intelligenze suggeriscono che un gruppo fine ucraino abbia compiuto gli attacchi senza che la vedi che io te ne fossi la conoscenza poche ore dopo un quotidiano tedesco ha riferito che gli inquirenti avrebbero individuato la nave utilizzata per i tuoi libri Tu intanto Chi è priva dice di non avere nulla a che fare con il sabotaggio non è una nostra attività sarebbe un complimento per le nostre forze speciali ma noi non c’entriamo ha detto il Ministro della Difesa ucraino a margine di una riunione informale dei colleghi dell’Unione Europea cui è stato invitato secondo lo stesso quotidiano tedesco non risulta che il ...