Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 13:10 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel corso della celebrazione della giornata internazionale della donna al Quirinale il presidente Mattarella accanto al premier meloni intorno a parlare dei progressi fatti ma anche delle lacune da colmare in tema di parità di genere in questi decenni italiana ha fatto enormi progressi sul piano legislativo su quello della diffusione di una cultura della parità tra le istituzioni e nella società abbiamo in carica la prima donna alla guida del governo Presidente del Consiglio nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale per la prima volta una donna al vertice della magistratura Ma certe mentalità e soprattutto certe consuetudine in rate profondamente dannose sono ancora presenti ha fermato il capo dello Stato è in corso una protesta dei parenti delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel corso della celebrazione della giornata internazionale della donna al Quirinale il presidente Mattarella accanto al premier meloni intorno a parlare dei progressi fatti ma anche delle lacune da colmare in tema di parità di genere in questi decenni italiana ha fatto enormi progressi sul piano legislativo su quello della diffusione di una cultura della parità tra le istituzioni e nella società abbiamo in carica la prima donna alla guida del governo Presidente del Consiglio nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale per la prima volta una donna al vertice della magistratura Ma certe mentalità e soprattutto certe consuetudine in rate profondamente dannose sono ancora presenti ha fermato il capo dello Stato è in corso una protesta dei parenti delle ...

