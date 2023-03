Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 125 le donne uccise nel 2022 il 95% maggiorenni e 78% italiane sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare 61 per mano del partner o ex 34120 da un figlio sono le cifre della strage Ricordati in un’analisi realizzata in occasione del 8 marzo dalla direzione centrale della polizia criminale torniamo a Cutro Torniamo a parlare dei migranti e della situazione anche dei superstiti è stato arrestato il quarto scafi sta del naufragio di Cutro si tratta di un turco di 28 anni arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l’Austria con la cosa di essere uno degli scafisti dell’imbarcazione non pagata il 26 febbraio davanti alle coste CAP di Cutro Crotone l’uomo è stato fermato dalla polizia di frontiera e i carabinieri indagano su una frase o subito dopo una ...