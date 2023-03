Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale per l’otto marzo festa della donna e le carte di base hanno indetto uno sciopero generale che interesserà soprattutto i settori dei trasporti della sanità e della scuola tra le battaglie al centro della giornata di protesta anche quella per fermare la violenza sulle donne quella per sostenere i diritti Sul fronte dei trasporti l’agitazione avrà diversi orari a seconda della località e saranno garantite le fasce di garanzia previste per treni tram bus e metro Trenitalia ha fatto sapere che circoleranno regolarmente le frecce degli Intercity e che si impegna assicurare la quasi totalità dei collegamenti con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali tragedia in provincia di Latina dove Giuseppe Molinaro Carabinieri di 55 anni ha sparato e ucciso i direttori di un albergo Giovanni ...