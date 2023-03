Ultime Notizie Roma del 08-03-2023 ore 07:10 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale mercoledì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale è stato rintracciato è arrestato in Austria in turco di 28 anni il quarto presunto scafista è ritenuto dalla Procura di Crotone uno dei responsabili della traversata via Smirne Alitalia l’uomo si è reso irreperibile dopo il naufragio Group secondo il gip Michele Ciociola che hai messo l’ordinanza di custodia cautelare sarebbe stato lo scafista che conduceva l’imbarcazione curava la motoristica del natante secondo il racconto del con i superstiti con uguale a quello che faceva anche il meccanico quando la barca avuto problemi con il motore sulla seconda imbarcazione l’ho visto più volte guidare racconta Sopravvissuto ma sarebbe stato anche colui che abbandonava l’imbarcazione nei pressi della Costa senza prestare soccorso ai migranti i leader del trenino Vladimir Putin ha inviato i suoi fiori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale è stato rintracciato è arrestato in Austria in turco di 28 anni il quarto presunto scafista è ritenuto dalla Procura di Crotone uno dei responsabili della traversata via Smirne Alitalia l’uomo si è reso irreperibile dopo il naufragio Group secondo il gip Michele Ciociola che hai messo l’ordinanza di custodia cautelare sarebbe stato lo scafista che conduceva l’imbarcazione curava la motoristica del natante secondo il racconto del con i superstiti con uguale a quello che faceva anche il meccanico quando la barca avuto problemi con il motore sulla seconda imbarcazione l’ho visto più volte guidare racconta Sopravvissuto ma sarebbe stato anche colui che abbandonava l’imbarcazione nei pressi della Costa senza prestare soccorso ai migranti i leader del trenino Vladimir Putin ha inviato i suoi fiori ...

